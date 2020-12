Potenza: Elia per sempre con noi! Strappato alla vita troppo presto dal Coronavirus. Ecco il ricordo al Viviani

Troppe le vittime del Coronavirus: padri, madri, nonni, zii, fratelli e sorelle.

Non numeri, ma persone, strappate ai loro affetti più cari, nel modo più triste e disumano a cui siamo costretti.

Un virus che non ha risparmiato nemmeno chi ha cercato di lottare fino alla fine, disperatamente, con la speranza di tornare dalla propria famiglia e raccontare l’accaduto solo come un brutto ricordo.

A Potenza, tra le persone che hanno perso la vita a causa della pandemia, c’è Elia Gruosso, tifoso rossoblù 56enne.

Elia, lo scorso 6 dicembre ha perso la sua battaglia personale contro il nemico comune, dopo aver lottato per diverso tempo in Terapia Intensiva e lasciando, purtroppo, moglie e due figlie.

Una persona speciale, ben voluta da tutti e buona come poche, impegnata anche nel volontariato.

Elia era un grandissimo tifoso del Potenza Calcio per questo ieri, in collaborazione con la Società Rossoblù, i nipoti Dario Gruosso e Gianluca Venneri, assieme agli amici Cristiano Laviero e Gaetano Arcieri, lo hanno ricordato in occasione della sfida al Viviani contro il Catania.

Un ricordo commosso, nonostante gli spalti vuoti a causa delle restrizioni vigenti.

La foto di Elia sul tabellone e la deposizione del mazzo di fiori su uno dei posti della Curva:

“Elia per sempre con noi!

Ci manchi tantissimo”.

Questo l’eco delle parole pronunciate al Viviani, accompagnate dal lungo applauso dei presenti e dalle note di “Now we are free” di Lisa Gerrard.

Ciao Elia, continua a sorriderci da lassù.

