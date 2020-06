Potenza: emergenza scarafaggi e topi in città, soprattutto in queste zone! Ecco la richiesta

Interpellanza urgente presentata dal consigliere comunale di Potenza, Rocco Pergola (La Potenza dei cittadini) e inviata all’assessore comunale, Alessandro Galella, per chiedere di intensificare le azioni di disinfestazione al fine di contrastare l’emergenza scarafaggi e ratti in città:

“Considerato l’elevato numero di segnalazioni di infestazione di scarafaggi e ratti in diversi quartieri della città in questo momento delicato dal punto di vista sanitario si ritiene necessario intensificare le azioni di disinfestazione per migliorare le condizioni igieniche-sanitarie della città attraverso un coordinamento con Acta, Acquedotto Lucano e i condomini maggiormente interessati.

Al fine di scongiurare situazioni di pericolo per numerosi condomini della città in quanto la presenza di un numero elevato di scarafaggi e ratti può aumentare il rischio di trasmissione di patologie attraverso il contatto diretto o indiretto di oggetti contaminati e secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità questi animali ed insetti hanno un ruolo significativo nella diffusione di malattie dannose per l’uomo (epatite, gastroenterite, intossicazioni alimentari, allergie, salmonellosi, leptospirosi, rabbia, ecc).

Si segnala la necessità di intensificare la disinfestazione dei tratti fognari sia privati che pubblici delle caditoie stradali, dei marciapiedi e dei giardini pubblici in tutte le zone della città ed in particolare in quelle maggiormente caratterizzate da segnalazioni di questo fenomeno (Rione Poggio Tre Galli, Rione Verderuolo, Rione Francioso) e quelle interessate da strutture precarie come il quartiere di Bucaletto.

Inoltre si ritiene utile invitare la cittadinanza a collaborare per mantenere puliti gli scarichi privati, i ripostigli o le aree destinate alla raccolta rifiuti, a fare attenzione a non abbandonare rifiuti per strada in particolare gli scarti alimentari e a non tenere l’immondizia in recipienti aperti in modo tale da affrontare in maniera sinergica tale emergenza igienica con una collaborazione costruttiva”.

