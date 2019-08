Potenza: “Fate figli, non abbiate paura! Il Comune attiva tutte le misure per accompagnare le mamme”, a dirlo…

L’assessore Marika Padula si complimenta con l’assessore all’Istruzione del Comune di Potenza Alessandra Sagarese per aver lavorato alla pronta attivazione della mensa, già all’apertura del nuovo anno scolastico:

“Quello che stiamo mettendo in campo, e che abbiamo in programma per far si che sempre più le giovani potentine possano sentirsi pronte, rassicurate e forti nell’affrontare il percorso della genitorialità, è davvero uno dei punti sui quali ci batteremo per garantire tutte le possibili forme di sostegno e assistenza alle mamme”.

E’ ciò che dichiara Padula che prosegue:

“Siamo donne, e comprendiamo quanto sia difficile in una società come quella attuale, gestire una famiglia, ed è in virtù di questa consapevolezza che i nostri assessorati lavoreranno sempre sinergicamente affinché si possa garantire un’ottima qualità di assistenza rivolto a tutte le famiglie e, in modo particolare, alle donne lavoratrici.

E, mentre in queste ore ci si sconcerta per il caso dell’ipotetica chiusura e dell’attuale sospensione dei lavori del reparto di NEONATOLOGIA, noi siamo pronti ad adottare tutte quelle misure in favore delle donne e dei bambini…. e a cercare di trovare in accordo con la Regione Basilicata una soluzione a questo problema.

Un capoluogo di regione non può assolutamente permettere che si verifichi una situazione di questo tipo.

Mense scolastiche, trasporto pubblico scolastico, orientamento nelle scuole, assistenza ai bambini disabili, attività ricreative sono solo alcuni dei temi che più’ ci accompagneranno in questa fantastica avventura di governo locale”.