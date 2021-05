Potenza, festa della mamma: complimenti a Pina Caruso che ci sorprende creando un nuovo dolce con i prodotti della nostra terra!

Si avvicina l’arrivo dell’Estate ed in questo periodo, con le temperature in aumento e le belle giornate baciate dal sole, esplode maggiormente la voglia di gelato non solo tra i più piccoli.

Composto essenzialmente da latte, panna e uova, non è solo una bontà per il palato ma è un alimento equilibrato che fornisce la giusta proporzione di proteine, grassi e zuccheri.

Il più amato in assoluto è il gelato artigianale, perfetto per ogni occasione.

Da decenni i potentini apprezzano le bontà del maestro gelataio Pina Caruso, titolare della gelateria più conosciuta della città.

A “casa Caruso” ogni momento è un nuovo inizio nonchè un’occasione per sorprendere qualcuno dimostrando il proprio affetto.

Proprio in occasione della Festa della mamma, la signora Pina ha pensato ad una dolce sorpresa per tutti i suoi affezionati clienti, un dono che lega madri e figli indissolubilmente soprattutto in questo periodo così difficile, in cui manca il vero contatto umano che il Coronavirus ci ha strappato da ormai un anno.

A spiegare i dettagli di questa nuova iniziativa è la stessa Pina Caruso:

“Nel pronunciare la parola Mamma le labbra si baciano due volte.

Quest’anno ho pensato di omaggiare la festa a lei dedicata con un alimento particolare, quello che avvicina il figlio alla madre.

Qual è? Senza ombra di dubbio il latte, essendo il primo alimento che noi mangiamo già appena nati.

Ho così deciso di fare un regalo ai nostri clienti che quest’anno troveranno per l’occasione una crostatina con tanti fiori accompagnata da una bottiglia di latte appena munto e pastorizzato.

L’iniziativa nasce con la collaborazione di “Fattorie Donna Giulia”.

Insieme abbiamo realizzato una bottiglia “Edizione Limitata” di latte alta qualità che saremo felici di omaggiare con l’acquisto della nostra tartelletta al fiordilatte.

E’ l’incontro del “fiore di latte” con il “ fiordilatte”, abbracciato da una tridimensionale frolla.

Per cui, chi alla mamma regalerà questa crostatina, avrà in regalo questa particolare bottiglia (con personale bigliettino di auguri) da tenere anche come ricordo di questa giornata.

Il tema con il quale è stata rivestita non è casuale.

E’ stata seguita la moda di quest’anno, riferendoci anche a ciò che il fiore rappresenta per tutta Italia in questo periodo: la rinascita.

La parte grafica è stata realizzata da Paolo Lanzalone e Carmen Peluso.

Il lavoro che abbiamo fatto è veramente eccezionale”.

Facciamo i complimenti al mastro gelataio Pina Caruso che ci delizia e ci sorprende ogni volta creando dolci straordinari con i migliori prodotti della nostra terra. a

