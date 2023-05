Potenza, fiaccolata organizzata in onore della Vergine Maria: ecco le modifiche alla circolazione

Fedeli in preghiera per omaggiare la conclusione del mese mariano dedicato alla Madonna.

Ecco le modifiche alla circolazione previste nell’ordinanza n. 258/2023 per permettere il passaggio della fiaccolata:

“Premesso che, è pervenuta in data 18 Maggio 2023 prot. n. 56444 la nota, da parte del Parroco della Parrocchia “S. FAMIGLIA DI NAZARETH”, sita in Largo S. Famiglia di Nazareth, 2, con la quale chiede, la chiusura momentanea al traffico delle seguenti strade Comunali, Via Luigi Einaudi, via Sandro Pertini, in occasione della fiaccolata organizzata in onore della Vergine Maria, a conclusione del mese mariano di maggio, che si terrà il giorno 31/5/2023 dalle ore 19:45 alle ore 20:45;

Considerato che è necessario emettere apposita ordinanza di chiusura provvisoria al passaggio della processione delle strade in premessa, per permettere lo svolgimento della stessa in assoluta sicurezza;

Visto: – gli artt. 1,5,6 e 14 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, N. 285 del “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. Ed int.; – gli artt. 115, 116 e 117 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, N. 495 così come integrato dal D.P.R. 16 Settembre 1996, N. 610 e ss.mm. Ed int.;

DISPONE

il giorno 31/5/2023 dalle ore 19:45 e fino alle ore 20:45 e comunque fino a cessate esigenze, la chiusura provvisoria al traffico veicolare durante il passaggio della fiaccolata, che si svolgerà come di seguito riportato:

partenza dal piazzale antistante la Chiesa,

proseguendo sulla viabilità interna fino all’imbocco su Via Luigi Enaudi (civici 1-4),

proseguendo fino all’incrocio con via S. Pertini (civico33),

proseguendo fino all’incrocio con via Largo S. Famiglia di Nazareth,

ritorno nell’area della chiesa;

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curarne l’osservanza;

La presente Ordinanza – può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze”.a

