Potenza, finalmente illuminato il Campo Scuola dedicato al nostro campione Donato Sabia! I dettagli

Ultimati i lavori per l’installazione del nuovo impianto di illuminazione del Campo Scuola ‘Donato Sabia’ di Macchia Romana.

L’Amministrazione comunale, l’assessorato allo Sport in particolare, ha disposto che fosse realizzata un’opera che gli sportivi del capoluogo e non solo attendevano da 20 anni.

L’impianto sportivo, oggi perfettamente illuminato, consentirà così lo svolgimento di gare ed eventi negli orari serali e, durante il periodo autunnale e invernale anche in quelli pomeridiani, sia per quanto riguarda tutti gli sport che si praticano per l’atletica leggera, sia per il rugby.

L’intervento è stato portato a termine grazie all’impegno dell’ufficio Tecnico, dell’ufficio Sport e del dirigente, e consentirà alle diverse società che si allenano nella struttura polisportiva del capoluogo di allungare il periodo degli allenamenti anche alle ore pomeridiane e serali, agevolandone la fruizione a una più ampia popolazione di coloro che praticano sport.a

