Potenza, fuga di gas in questa zona! Vigili del Fuoco sul posto, strada chiusa

I Vigili del Fuoco di Potenza, in data odierna, alle ore 13:50 circa, sono intervenuti su una fuga di gas in via del Popolo, dovuta alla rottura di una conduttura di bassa pressione durante i lavori di interramento della rete elettrica.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e richiesto l’intervento dei tecnici del gas.

Durante le operazioni di ricerca e riparazione della conduttura, è stata interdetta tutta la zona al traffico stradale e pedonale.

I Vigili del fuoco hanno utilizzato un’autopompa e un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Polizia Locale, tecnici del gas e tecnici dell’Enel.

L’intervento è ancora in atto.

Ecco alcune foto.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.a

