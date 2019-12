Potenza, grande spettacolo nel Centro Storico per questo Natale! Dopo il palco del Capodanno Rai e le luminarie…

Sarà il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a dare il via ufficialmente alle proiezioni delle immagini natalizie sugli immobili del centro storico di Potenza.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 dicembre 2019 alle ore 18,15 in piazza Matteotti.

Il presidente insieme al sindaco Mario Guarente, agli assessori e ai consiglieri comunali assisterà allo spettacolo e alle diverse iniziative previste durante il fine settimana, parata in maschera, spettacoli e momenti di divertimento, musica e manifestazioni culturali.

Il pomeriggio potentino del governatore regionale comincerà con l’arrivo all’ingresso delle scale mobili di viale Marconi e, attraverso gli impianti meccanizzati, raggiungerà via del Popolo proseguendo la passeggiata in via Pretoria, fino a raggiungere il Palazzo di Città.