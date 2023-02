Potenza, grande vittoria per la Pm Volley! Bravissime ragazze

Grande successo per la PM Volley Potenza che sbanca Corato per 3-1 e fa suo lo scontro diretto che vale la decima posizione in classifica.

Il sestetto di coach Marco Orlando fa sua una gara studiata al meglio in settimana ed interpretata con maggiore cognizione di causa, sugli scudi Angelica Muscillo sempre più inserita nel contesto.

Formazione al completo che mette in difficoltà il Corato, al quarto set la PM Volley fa ancora una volta i conti con la sfortuna e perde Perillo per un infortunio alla caviglia che non distrae la squadra.

Nel primo set ottimo approccio per Di Camillo e compagne che indirizzano subito il match e fa suo il set grazie al 18-25.

Potentine in serie positiva e in serata top, la formazione di coach Orlando si impone 23-25 e va sullo 0-2.

Nel terzo set le potentine provano a chiudere la gara ma Corato non molla facilmente e nel finale riesce ad imporsi riaprendo la gara con il 25-20.

Nel quarto set equilibrio iniziale tra le due formazioni, la PM Volley perde Perillo per una distorsione alla caviglia ma non la concentrazione sulla gara e mette in fila altri punti pesanti che portano a chiudere la contesa sul definitivo 20-25.

Settimana prossima altro impegno esterno per la PM Volley Potenza che domenica 19 febbraio va a far visita in casa della Farmacia Mastrolonardo Turi sesta forza del girone A.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)