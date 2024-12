Potenza: “Grave penalizzazione per gli operatori della polizia locale che quotidianamente lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della UIL FPL Basilicata:

“La UIL FPL Basilicata esprime forte preoccupazione per la significativa riduzione di circa € 10.000 del fondo destinato alla contrattazione integrativa del comparto della Polizia Locale del Comune di Potenza per il 2024, rispetto a quanto preannunciato preventivamente.

Questa decisione, non condivisa dalla UIL FPL, rappresenta una grave penalizzazione per gli operatori della polizia locale che quotidianamente lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini in condizioni spesso difficili e impegnative.

Le progressioni orizzontali inoltre saranno garantite a circa il 50% degli aventi diritto, con un fondo della produttività sempre più assottigliato e che andrebbe rimpinguato ulteriormente.

Nonostante la mancata firma della parte economica, la UIL FPL ha ottenuto alcuni risultati positivi nella parte normativa dell’accordo, tra cui l’introduzione dei buoni pasto per tutti i turnisti che svolgono almeno 6 ore e 30 minuti di servizio, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024.

Questa misura costituisce un parziale, ma significativo, ammortizzatore dell’impatto del taglio sul fondo una battaglia portata avanti dalla sola UIL FPL da oltre otto anni garantendo l’erogazione del buono pasto sia sul turno diurno che su quello serale.

La UIL FPL ha inoltre richiesto, e ottenuto, l’impegno dell’Amministrazione Comunale ad avviare la contrattazione integrativa per il 2025 già all’inizio dell’anno.

Il sindacato ha inoltre ribadito la necessità di incrementare il fondo utilizzando eventuali risparmi dell’ente, al fine di garantire una maggiore produttività e un giusto riconoscimento economico per tutto il personale.

Il Sindaco Telesca e l’Assessore Falotico, presenti all’incontro, si sono mostrati disponibili a rivedere la distribuzione delle risorse per ripristinare un equilibrio più equo e consono all’impegno profuso da tutto il personale dell’Ente e di convocare la delegazione ad inizio anno 2025.

In un incontro dedicato, sulla polizia locale, la UIL FPL ha presentato all’Amministrazione Comunale un documento dettagliato di 10 pagine che illustra le criticità del comparto, tra cui la significativa carenza di personale.

In risposta, l’Amministrazione ha annunciato l’imminente avvio delle procedure per l’assunzione di 6 nuovi agenti, un passo importante ma che non risolve completamente il problema della carenza di organico.

La UIL FPL continuerà a monitorare attentamente l’applicazione dell’accordo e a lavorare per garantire il giusto riconoscimento economico e professionale per tutto il personale dell’Ente.

Il sindacato ribadisce la necessità di una maggiore valorizzazione del personale, attraverso investimenti significativi per migliorare le condizioni di lavoro e garantire l’efficacia del servizio di sicurezza pubblica, fondamentale per la cittadinanza.

La UIL FPL si impegna a rappresentare al meglio gli interessi dei propri iscritti ed a promuovere un dialogo costruttivo con l’Amministrazione Comunale per raggiungere soluzioni concrete e durature”.