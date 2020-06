Potenza: “I genitori che lavorano avranno un aiuto in più per i loro bambini”. I dettagli

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, dichiara:

“Con una importante delibera approvata ieri in Consiglio comunale, da questo momento in poi, gli asili nido funzioneranno dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno.

Era un impegno assunto con tanti genitori e associazioni e grazie all’impegno dell’Assessore Sagarese, del Consiglio comunale e degli uffici è diventato realtà!

Da questo momento in poi, quindi, i genitori che lavorano avranno un aiuto in più per i loro bambini”.

