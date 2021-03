Potenza, il lupo è tornato in città! Ecco dove è stato avvistato

A Potenza si rincorrono sempre di più le segnalazioni del ritorno dell’esemplare di lupo in città.

L’ultimo avvistamento risale a fine Dicembre in contrada Caira (alle spalle di Bucaletto).

Non è la prima volta che l’animale, forse lo stesso o un altro esemplare della specie, si aggira nel capoluogo, come accaduto a Novembre in via “Santa Croce”.

In quel caso, grazie all’intervento di un veterinario giunto da fuori regione era stato catturato e condotto nel canile municipale di contrada Tiera (PZ).

Altri cittadini, ad oggi, denunciano la presenza dell’animale nel rione Bucaletto.

Calmo e mansueto, si aggirava per le vie del quartiere.

Lo avete visto anche voi?

Ecco una foto.

