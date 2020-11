A Potenza si rincorrono sempre di più le segnalazioni di lupi in città.

Ma lo sono veramente?

La somiglianza con i cani cecoslovacchi è indubbia.

L’ultimo avvistamento in città è stato in zona “Santa Croce”, dove l’esemplare in questione è stato fotografato senza problemi.

Calmo e mansueto, si aggirava per le vie del quartiere.

Lo avete visto anche voi?

Cosa ne pensate?

Le foto.

