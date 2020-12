Potenza: catturato l’esemplare di lupo avvistato in città. Le foto

“Grazie all’intervento di un veterinario giunto da fuori regione, con la tecnica della teleanestesia, che non ha creato alcun nocumento all’animale, è stato catturato l’esemplare di lupo, per la cui presenza in città da qualche mese giungevano segnalazioni di nostri concittadini”.

A darne notizia il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, presente alle operazioni di cattura insieme agli esperti del Dipartimento regionale Ambiente, operazioni svoltesi alle ore 9:00 di questa mattina (8 dicembre 2020), in via Fabio Filzi.

Il Sindaco ha inoltre spiegato come siano:

“stati prelevati i campioni necessari a determinare con precisione la razza dell’esemplare che momentaneamente è stato trasferito, con tutte le cautele del caso, nel canile municipale di contrada Tiera, in attesa dell’esito delle analisi che, nel caso confermino trattarsi di lupo, attiveranno la procedura per la sua reimmissione nel proprio habitat naturale”.

Queste alcune foto.

L’esemplare anestetizzato subito dopo la cattura

L’animale durante i controlli sanitari

