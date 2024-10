Potenza: il Prefetto ha ricevuto il campione lucano paralimpico Donato Telesca, grande protagonista a Parigi. I dettagli

Questa mattina il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, presso il Palazzo di Governo, il campione lucano paralimpico Donato Telesca, accompagnato dal Presidente regionale del CONI Leopoldo Desiderio.

Originario di Pietragalla (PZ), Donato Telesca è stato uno dei grandi protagonisti alle Paralimpiadi di Parigi 2024, regalando all’Italia un’importante vittoria con la conquista della medaglia di bronzo nella categoria sollevamento pesi fino a 72 kg.

Appartenente al Gruppo Sportivo “Fiamme Oro” della Polizia di Stato, l’atleta lucano è l’uomo dei record e delle sfide ambiziose sin da quando, nel 2016, scopre la pesistica paralimpica, mettendo in fila un successo dopo l’altro, a partire dalla immediata conquista della Coppa Italia Paralimpica con 123 kg.

Subito dopo, vince i Campionati Italiani Assoluti, diventando campione italiano di para powerlifting con 127 kg.

Due volte campione mondiale juniores, stabilisce due record del mondo con 156 kg e 159 kg.

Nel quadriennio 2017-2021 sale dalla 40ª alla 4ª posizione nel ranking mondiale.

Si qualifica per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 in due categorie, classificandosi 6° con un sollevamento di 193 kg.

Nel 2022 il giovane lucano supera il proprio record europeo sollevando 200 kg ai Campionati Americani di Saint Louis.

A settembre dello stesso anno diventa campione europeo senior a Tbilisi, in Georgia, stabilendo un nuovo record continentale con 205 kg.

A Parigi scrive una nuova pagina della storia del para powerlifting italiano che, per la prima volta, vede al collo di un suo atleta la medaglia paralimpica a cinque cerchi.

Prima volta in assoluto anche per la Basilicata che con Donato Telesca sale finalmente sul podio paralimpico.

Durante l’incontro, che si è svolto in un clima di cordialità e, a tratti, di commozione, l’atleta ha raccontato al Prefetto scorci del suo percorso umano e sportivo, rivelando alcuni progetti per il futuro.

Queste le parole del Rappresentante del Governo durante l’incontro:

“Che grande ammirazione che suscita Donato!

Un talento straordinario, unito a caparbietà e determinazione, che riempie d’orgoglio l’Italia e la Basilicata.

La comunità lucana è grata per questo suo figlio, che ad ogni nuovo traguardo testimonia come lo sport sia un potente strumento di cambiamento, capace di abbattere le barriere e di promuovere una società più giusta ed inclusiva.

Sono rimasto particolarmente colpito, qualche anno fa, leggendo un’intervista del nostro atleta in cui affermava ‘Se vuoi qualcosa, devi capire come raggiungerla e lavorare per farlo.

Senza impegno non c’è risultato.

Solo con i sacrifici puoi ottenere ciò che sogni’.

Non posso che augurare ai nostri giovani di fare tesoro di queste parole ed aprirsi ad orizzonti sempre più ampi.

A Donato auguro, invece, di raggiungere tutti i risultati e gli obiettivi che ha maggiormente a cuore, continuando sempre a preservare questo sguardo entusiasta su sé e sul mondo”.

In segno di gratitudine e stima, infine, il Prefetto Campanaro ha consegnato una targa ricordo al campione paralimpico “esemplare interprete dei valori della Lucanità”.