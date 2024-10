Potenza: ok a strumento fondamentale per rendere le tecnologie accessibili a tutti. I dettagli

“La digitalizzazione può migliorare la vita di tutti noi, rendendo i servizi più efficienti, accessibili e sostenibili.

Può anche contribuire a creare nuovi posti di lavoro e a stimolare l’innovazione.

Dobbiamo assicurarci che tutti i cittadini abbiano accesso alle nuove tecnologie e che siano in grado di utilizzarle”.

Queste le parole del Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, nel corso della conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa ‘Digitale Facile’, firmato digitalmente, come ricordato dal Sindaco, tra la Regione Basilicata e il Comune di Potenza.

Con il Sindaco presenti per la Regione Basilicata Salvatore Panzanaro, responsabile del progetto ed Emilia Piemontese, dirigente dell’ufficio ‘Per l’Amministrazione digitale’.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti i referenti regionali hanno spiegato come:

“per la partecipazione alla formazione sarà sufficiente uno smartphone per apprendere le modalità di utilizzo dei più diffusi strumenti digitali, posta elettronica, SPID, CIE, PEC, Firma Digitale, WhatsApp, Facebook, e altri”.

Ha evidenziato il Sindaco:

“La digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni è una priorità fondamentale, soprattutto in un contesto in cui i finanziamenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) offrono un’opportunità unica per accelerare questo processo.

La nostra Amministrazione ha già ottenuto l’accettazione di diversi progetti finanziati dalla Comunità Europea, tra cui ‘Esperienza del Cittadino’, il potenziamento di PagoPA, il sistema di autenticazione SPID e CIE, la migrazione in cloud dei servizi, l’interoperabilità tra i vari Enti e il sistema di notifiche digitali”.

L’assessore alla Digitalizzazione e ai Servizi informatici Loredana Costanza ha parlato di ‘divario digitale’, e di come, proprio per contrastarlo, l’Amministrazione abbia deciso:

“di aderire al progetto della Regione Basilicata ‘Facilitatori digitali’ e di investire fortemente nella formazione digitale.

I corsi che stiamo promuovendo sono uno strumento fondamentale per colmare questo gap e rendere le tecnologie accessibili a tutti, indipendentemente dall’età, dal livello di istruzione o dal background sociale. Digitalizzare significa semplificare i processi, spostandoli dal cartaceo al digitale.

Significa rendere disponibili online una vasta gamma di servizi, dal pagamento delle tasse alla richiesta di permessi, consentendo di svolgere le pratiche comodamente da casa o dall’ufficio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una sfida, ma soprattutto una grande opportunità per tutti, che auspichiamo tanti sapranno cogliere”.

Sarà pubblicato un avviso sul sito del Comune di Potenza che consentirà la partecipazione gratuita e senza limiti di età a singoli e associazioni, attraverso un’iscrizione, iscrizione che sarà possibile anche grazie ad appositi moduli che potranno essere compilati nell’ufficio Urp del Comune, in piazza Matteotti.