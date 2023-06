“Potenza in Azione”: presentata la nuova segreteria cittadina. Ecco tutti i nomi

Ieri si è tenuta l’assemblea cittadina di Potenza in Azione, un momento di fondamentale importanza per il il partito e per il futuro del capoluogo di Regione.

Ha dichiarato Donatella Cutro:

“Questa assemblea rappresenta un momento significativo per tutti noi.

Siamo qui per costruire un futuro migliore per Potenza, un futuro basato sulla sostenibilità, sulla crescita economica e sull’inclusione sociale.

Vogliamo valorizzare il nostro patrimonio culturale e creare opportunità per tutti i cittadini.

Sono grata per la fiducia che mi è stata data come segretaria cittadina di Azione Potenza e mi impegno a lavorare instancabilmente per portare avanti la visione e gli obiettivi del nostro partito”.

Contiamo troppe occasioni mancate e troppi problemi irrisolti.

Potenza ha bisogno di recuperare la sua identità di città capoluogo di Regione, per questo dobbiamo ritornare a fare una Politica sana e costruttiva tra la gente e per la gente del nostro territorio“.

Durante il suo intervento la segretaria ha presentato la segreteria cittadina di Azione, che è composta da:

Michele Bonelli;

Vita Claps;

Paola Faggella;

Antonello Giurni;

Antonio Inciso;

Giovanna Mecca;

Dino Quaratino;

Antonella Rubertone;

Cristiano Sampogna;

Marialaura Scatamacchia.

Ai lavori dell’assemblea cittadina ha preso parte anche il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano.a

