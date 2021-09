Potenza: in carcere “niente servizio ginecologico e postazione odontoiatrica”. Questa la richiesta

Le Camere penali di Basilicata chiedono un incontro urgente al presidente della Regione Vito Bardi e all’assessore Rocco Leone per fare il punto della situazione in cui versano i presidi carcerari situati a Potenza e a Melfi.

In una nota l’avvocato Francesca Sassano fa sapere:

“A seguito di visita annuale in rappresentanza dell’Unione Camere penali e in qualità di vicepresidente della Camera Distrettuale di Basilicata nonché responsabile Osservatorio carceri, con grande rammarico si è rilevato il non funzionamento del presidio ginecologico e della postazione odontoiatrica, in particolare per il primo si ravvisa urgenza di ripristino atteso che per fine anno verrà riattivata la presenza femminile nell’istituto Cc in Potenza, per la seconda si sottolinea il disagio ed il dispendio economico nonché i rischi per la collettività di sicurezza e pandemici nel trasferimento esterno per le necessarie e frequenti panoramiche pre-intervento richieste dai detenuti.

Infine per quanto concerne la struttura carceraria in Melfi si sottolinea la gravità dell’assenza di presidio medico h24 per la particolarità della popolazione detenuta ivi allocata.

Si chiede pertanto incontro istituzionale e comunicazione di modalità e tempi di attivazione dei servizi richiesti”.

