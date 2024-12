Potenza, in Caserma visita del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”. I dettagli

Il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, comandante interregionale “Ogaden” con sede a Napoli e competenza sulle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha incontrato il personale del Comando Legione Carabinieri “Basilicata” presso la Caserma Lucania di Potenza.

L’ufficiale generale, originario di Terni, tra i vari incarichi ricoperti durante la sua prestigiosa carriera, ha comandato il nucleo operativo di reparto operativo del Comando provinciale di Palermo, il reparto territoriale di Frascati (Rm), il comando provinciale di Napoli, la Legione Carabinieri “Lazio”, è stato capo ufficio operazioni, capo del iv e del vi reparto nonchè sottocapo di stato maggiore del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, alle cui dipendenze vi sono il centro nazionale amministrativo ed il centro nazionale di selezione e reclutamento.

Il Generale Minicucci è stato accolto dal Generale di brigata Giancarlo Scafuri, comandante della legione carabinieri “Basilicata”, dai Comandanti provinciali di Potenza e Matera, da ufficiali e militari del comando legione e dei reparti speciali dell’arma, da una rappresentanza dell’associazione nazionale Carabinieri, dell’associazione nazionale Carabinieri forestali e delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Hanno partecipato alla cerimonia, inoltre, militari della regione Carabinieri Forestale “Basilicata” ed una rappresentanza del comparto di specialità.

In occasione degli auguri per le prossime festività natalizie, il Gen. c.a. Minicucci ha espresso un particolare apprezzamento ai reparti dell’arma sul territorio per i risultati conseguiti auspicando che, con grande abnegazione e professionalità, costituiscano stimolo per altri e più significativi traguardi. durante l’incontro con il personale, il Generale, nel ricordare il grave incidente avvenuto a Napoli la settimana scorsa al V.Brig. Russo Giovanni durante un’operazione di servizio del comando provinciale Carabinieri contro la criminalità, ha sottolineato le parole di laura, moglie del vicebrigadiere, che sui propri social, a seguito dell’evento, scriveva che “non si è mai soli nella grande famiglia dell’arma”, a testimonianza concreta dei valori che da sempre contraddistinguono i carabinieri e che devono essere necessariamente tramandati ai più giovani.

Nel corso della visita in Basilicata, ha incontrato il Presidente della Regione Basilicata, Dottor Vito Bardi, ed il Prefetto di Potenza, Dott. Michele Campanaro, e si è recato presso la stazione carabinieri di San Chirico Nuovo (Pz) per salutare i militari ed il sindaco del comune lucano avv.to Rosa Baldassare.