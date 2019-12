Potenza: “In meno di un mese, cinque casi di investimento di pedoni”! Presentata interrogazione urgente

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marco Falconeri, ha presentato un’interrogazione urgente in merito agli incidenti stradali che hanno riguardato i pedoni:

“PREMESSO

che

in meno di un mese si sono verificati sulle strade cittadine cinque casi di investimento di pedoni;

in data 3 dicembre 2019 si è verificato un grave sinistro con investimento di pedone nei pressi del sottopasso di via G. Marconi;

alla data attuale l’investito versa in gravi condizioni;

da notizie pervenute le cause di tali investimenti derivano dall’alta velocità, dall’utilizzo del telefono alla guida, dalla scarsa o assente illuminazione;

Potenza presenta un’indice di 9,1 mq di aree pedonali per abitante contro la media nazionale di 33,4 mq (come risulta dall’ultimo Documento Unico di Programmazione);

– attualmente in città è in funzione soltato un autovelox posizionato lungo viale dell’Unicef;

da tempo si lamentano fenomeni legati ad alte velocità sostenute in città ed in particolare sulle arterie di via Tirreno, via Ciccotti, via Vaccaro, sulle arterie afferenti il quartiere di San Rocco;

TENUTO CONTO

che gli spostamenti a piedi in città sono diventati progressivamente più a rischio

SI INTERROGANO

il Sindaco e l’Assessore competente

per conoscere quali misure intendano adottare per risolvere le problematiche in epigrafe indicate;