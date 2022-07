Potenza, in provincia al via i lavori per una cittadella dello sport! Ecco cosa prevede

A Muro Lucano (PZ) sono iniziati i lavori al Campo Sportivo Rigamonti che vedranno come intervento principale:

il rifacimento del manto in erba sintetica certificata;

l’ampliamento dello spazio da gioco;

il miglioramento della tribuna;

un nuovo campetto da gioco;

un’area parcheggi.

È quanto fa sapere il Sindaco, Giovanni Setaro, che precisa:

“Nella giornata di ieri, insieme al Vicesindaco, all’Ufficio Tecnico Comunale, alla società sportiva Marmo Platano, al responsabile della struttura sportiva e all’Impresa che ringrazio per la grande disponibilità, abbiamo effettuato un sopralluogo per poter indirizzare al meglio i lavori e garantire le migliori soluzioni per quest’opera che offrirà grandi opportunità sportive, sociali ma anche turistiche se pensiamo ai tanti ritiri sportivi che potremmo attrarre in un campo da calcio innovativo, regolamentare e collocato su un territorio che offre paesaggi mozzafiato e ottima qualità della vita.

Questo intervento non solo farà fare un salto di qualità al nostro territorio, ma permetterà negli anni un grande risparmio sulla manutenzione dello stesso impianto.

Intanto, abbiamo presentato un altro progetto da 1 milione di euro per la sistemazione:

della palestra comunale;

il bocciodromo;

il campo da tennis;

la conversione della struttura dedicata al ricovero mezzi del comune in un moderno campo da padel.

L’idea è quella di sviluppare una vera e propria cittadella dello sport ricordando a tutti noi che questo, ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo e rompere qualsiasi tipo di barriera sociale”.

