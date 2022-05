La provincia di Potenza baciata dalla fortuna.

Agipronews ha reso noto:

“Basilicata protagonista del 10eLotto.

Nell’ultimo concorso di giovedì 12 maggio centrate vincite complessive per un totale di 26 mila euro.

In Basilicata sono stati vinti 20 mila euro a Balvano, in provincia di Potenza, grazie a un 9, mentre a Rionero in Vulture, sempre in provincia di Potenza, è stato realizzato un 6 Doppio Oro da 6 mila euro”.

