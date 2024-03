Potenza: in provincia confronto a più voci sul futuro della Basilicata oltre il petrolio. L’evento in programma

Mercoledì 27 marzo dalle ore 17 presso il centro sociale di Villa d’Agri si terrà la Conferenza Nazionale di confronto sul futuro della Basilicata oltre il petrolio.

Insieme a Rete degli Studenti Medi, UIL e CGIL la Legambeinte promuoverà un dibattito pubblico sulla necessità di programmare e realizzazione una vera transizione energetica ed ecologica nella nostra Regione, che abbia come punto di riferimento la tutela dell’ambiente e del lavoro.

Saranno invitati a partecipare i candidati e le candidate alla Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata, in vista delle prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile 2024, per un confronto sugli impegni necessari per una regione fossil free.

Concluderà i lavori il Presidente Nazionale Legambiente Stefano Ciafani.

Di seguito la locandina con i dettagli.