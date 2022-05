Potenza: in provincia firmato l’accordo per l’ampliamento della rete per la fornitura del gas. Ecco i dettagli

È stato sottoscritto ieri l’accordo tra il Comune di Marsicovetere e la Società 2i Rete Gas S.r.l., per la posa in opera di 750 metri di nuova tubazione del gas metano, in via Carlo Alberto dalla Chiesa.

Nell’accordo è prevista, altresì, ad opera della Società coinvolta, la sostituzione di 1.850 metri circa di tubazione nel centro storico del paese, lungo:

le vie di Calata Giampietro;

Corso Garibaldi;

Via Salita Chiesa Raia Carboni;

Via Salita Piccininni;

Via Costa Superiore;

SP 16.

Le interlocuzioni con la Società 2i Rete Gas S.r.l, da parte dell’Amministrazione comunale di Marsicovetere, hanno avuto inizio negli ultimi mesi del 2021 concludendosi con la sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e la Società, atta a favorire gli allacciamenti del gas metano, nelle aree non ancora fornite dal servizio.

La “promo allacciamenti”, così com’è stata denominata, ha previsto infatti un contributo di 200 euro + iva e la realizzazione della rete per servire le potenziali utenze, mediante l’applicazione del parametro della distanza dal punto di allacciamento alla condotta più vicina.

Il sindaco del Comune di Marsicovetere, Marco Zipparri, ha affermato:

“Con questo progetto siamo riusciti a realizzare una metanizzazione delle aree del Comune non ancora interessate dalla distribuzione, a costi zero per l’Ente e a condizioni vantaggiose per gli utenti interessati.

Mi preme sottolineare che con la ‘Promo allacciamenti’, concessaci dalla Società 2i Rete Gas, vi è stata da un lato la possibilità di eseguire allacci delle utenze a costi di gran lunga inferiori rispetto alle consuete tariffe e dall’altro, mediante la promo della rete gratuita – laddove la distanza dal punto di allacciamento era compresa nei 30 mt – un ampliamento della rete di distribuzione del gas metano nelle aree che ne erano prive.

Con questa iniziativa si è riusciti ad ottenere un’economia di spesa di 250,000 euro per il bilancio comunale, offrendo al contempo un servizio utile alla comunità”.

