Potenza: in provincia, incentivi per favorire l’avvio di nuove attività imprenditoriali! Ecco i dettagli

Dopo il buon risultato della prima edizione, il Comune di Vietri di Potenza ha diramato un nuovo Avviso Pubblico dell’iniziativa denominata “Investi a Vietri”, una misura ideata dall’amministrazione comunale vietrese per favorire l’avvio di nuove attività imprenditoriali e, con questo nuovo avviso, con la possibilità di favorire anche gli ampliamenti territoriali, sul territorio di Vietri di Potenza.

In questo Avviso Pubblico, il Comune mette a disposizione di chi deciderà di investire, tre locali comunali in comodato d’uso gratuito per cinque anni, un incentivo economico di 5mila euro nei primi cinque anni di esercizio e l’esenzione della Tari per due anni.

Il sindaco, avv. Christian Giordano, ha dichiarato:

“Nel nostro piccolo, in un momento storico così complicato, proviamo a stimolare, soprattutto i giovani, a costruire il proprio futuro nel nostro comune.

Ritengo che l’Avviso sia particolarmente interessante dal momento che i locali messi a disposizione dal Comune hanno un potenziale di rilievo”.

In particolare, il locale situato in Viale Tracciolino è di 140 mq (che tra l’altro è oggetto, nella parte superiore, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, già in corso).

La struttura situata nella Piana Cerrastra è di 314 mq, sviluppata su due piani.

Il Centro Polivalente è invece una struttura che è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione per 400mila euro, è realizzata in cemento armato, misura 2000 mq, ed è idonea alla costituzione di più attività produttive di beni e servizi (con la possibilità di richiedere l’intera struttura o solo alcuni spazi).

Sarà possibile partecipare al bando fino alle ore 12 del 27 gennaio 2022, inviando il progetto al Comune di Vietri di Potenza, secondo le modalità indicate sul sito www.comune.vietridipotenza.pz.it, dove c’è una apposita sezione con la relativa documentazione, Avviso Pubblico e modello di domanda.

Gli uffici comunali sono a disposizione anche per un eventuale sopralluogo agli immobili.

Possono presentare il progetto anche coloro i quali non sono residenti a Vietri di Potenza.

