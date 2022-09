Potenza: in provincia la Presidente Casellati per incontrare i Giovani di Forza Italia. Ecco i dettagli

Si terrà domani, Sabato 10 Settembre, alle ore 10:30 presso il circolo padel “Materdei” di Lagonegro (PZ) un incontro per discutere di politiche giovanili e imprenditoria giovanile tra i giovani di forza Italia e la Presidente del Senato Elisabetta Maria Alberti Casellati.

Come precisa il Coordinamento regionale Forza Italia Giovani Basilicata:

“L’evento, voluto dal coordinatore regionale dei Giovani Nicola Padula e dal capogruppo in regione candidato capolista al Senato in quota proporzionale Francesco Piro, sarà una importantissima occasione di confronto per avanzare proposte e soluzioni per una Basilicata che guardi ai giovani come risorsa per la micro-imprenditorialitá giovanile in una terra con un enorme potenziale inespresso.

Oltre a renderci orgogliosi dell’attenzione che più volte la Presidente Casellati ci ha tributato l’evento può fungere da volano per una sinergia sempre più forte tra giovani e politica instaurando un link inossidabile tra istituzioni e mondo giovanile, che non solo lavori a stretto contatto ma che guardi con sempre più attenzione alle prospettive future delle nuove generazioni condividendone i desideri e le aspettative”.

