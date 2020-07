Potenza, in provincia sorpreso ad incendiare la sede del sindacato! Intervenuta la Polizia

Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi, impegnato in attività di controllo del territorio intensificate sulla scorta delle disposizioni impartite dal Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo, è intervenuto in via Aldo Moro della cittadina federiciana presso la sede del sindacato CISL, interrompendo il danneggiamento in atto mediante incendio della porta d’ingresso dei locali, posto in essere da parte di un cinquantunenne del posto, trovato in possesso di una tanica contenente altro liquido infiammabile (benzina), nonché di un coltellaccio da cucina e un accendino.

Immediatamente bloccato e condotto presso gli Uffici del Commissariato di P..S. di Melfi, è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato e associato, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Potenza, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.a

