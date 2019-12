Potenza: in questo liceo una festa di tessuti e colori al fianco delle persone con disabilità! L’iniziativa

Presenta così la sfilata di moda, in programma nel liceo statale ‘Walter Gropius’ di Potenza, l’assessore alle Pari opportunità e alle Politiche giovanili, Marika Padula:

“Alle ore 10 di martedì 3 dicembre concretizzeremo un sogno per tanti ragazzi.

La giornata internazionale delle persone con disabilità, che abbiamo inteso celebrare attraverso questa iniziativa, deve essere solo una tappa in quel percorso che, come Amministrazione, intendiamo portare avanti in questa legislatura.

Le persone con disabilità non possono e non devono essere considerate diverse.

Ognuno di noi ha le proprie peculiarità e il pietismo è l’atteggiamento meno gradito e del quale hanno meno bisogno le persone.

Un progetto pensato e realizzato per coinvolgere ragazzi che hanno lavorato con grande entusiasmo e ottenendo risultati straordinari, che tutti potranno osservare.

Ore di impegno, ma anche trascorse gioiosamente insieme e, proprio lo stare insieme convogliando le proprie energie e i propri talenti, ha consentito a tutti i partecipanti di produrre creazioni che lasciano ammirati.

Una comunità davvero inclusiva deve essere in grado di camminare con percorsi che pongano al centro la persona, che facciano delle differenze una ricchezza e non un impedimento, della diversità un’occasione di crescita per tutti e non un motivo di discriminazione.

Tessuti, colori e manifatture spero che meraviglieranno gli spettatori quanto hanno meravigliato me e sono certa che proseguiremo con altri progetti del medesimo tenore, per mostrare il potenziale di ciascuno e la capacità di esprimerlo se messo nelle condizioni di poterlo fare”.

Di seguito la locandina dell’evento.