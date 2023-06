Potenza: in tutto il Centro Storico gli Amici Dell’Hospice tornano con La Notte Bianca Della Cura! I dettagli

Il prossimo 16 Giugno 2023 dalle ore 18:30 alle ore 0:30 si svolgerà, in tutto il centro storico della città di Potenza, la Notte Bianca della Cura “CurArte”, organizzata dall’Associazione Amici dell’Hospice.

L’evento ritorna dopo 4 anni di stop forzato per via del Covid.

Come fa ha fatto sapere l’Associazione nelle edizioni passate:

“La manifestazione “CurArte”- La Notte Bianca della Cura rappresenta un’occasione per far apprezzare non solo le attività che offriamo ai nostri amici che accogliamo in Hospice, ma anche l’importanza delle cure palliative, sottolineando la grande validità della Legge n.38 del 2010 concernente le “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Una bellissima iniziativa per la nostra Città ideata da un’Associazione meravigliosa che da sempre aiuta il prossimo ad alleviare le proprie sofferenze”.

Questa la locandina dell’evento.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)