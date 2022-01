Potenza: “Io Potentino Onlus” è tra le 6 associazioni sostenute dalla Banca d’Italia! Ecco i dettagli

L’Associazione Io Potentino Onlus, per il progetto Magazzini Sociali, è stata inclusa tra i soggetti sostenuti dalla Banca D’Italia in occasione delle sue storiche iniziative solidali di fine anno.

In un comunicato stampa l’Associazione dichiara:

“Insieme a noi, pilastri del panorama welfare e della ricerca scientifica italiana quali:

UNHCR Italia – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – Roma;

Fondazione SOS Il Telefono Azzurro Onlus – Milano;

Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio Onlus – Roma;

Fondazione Domus de Luna Onlus – Cagliari;

Istituto Casa Famiglia San Pio X – Venezia.

Riteniamo che questo corposo e prestigioso contributo, sia il successo di una visione di un’intera comunità, del supporto e della stima silenziosa di tante persone per bene, oltre ad essere figlia del nostro impegno e del nostro voler sognare.

Ci riempie di orgoglio vedere il nome della nostra città in questa lista, di saperlo condiviso con gioia da questa grande Istituzione del nostro Paese.

Ci commuove sapere di poter raccontare e custodire per sempre, una pagina cosi bella della nostra storia associativa e delle nostre vite.

Utilizzeremo queste risorse per potenziare le relazioni, i ponti che proviamo a costruire ogni giorno, credendo sempre che il supporto a chi verte in stato di bisogno vada di pari passo con la trasparenza, la responsabilità e lo sguardo alla sostenibilità di chi s’impegna per loro ogni giorno.

Grazie a chi ha contribuito, a vario titolo, a far cadere la scelta su di noi, grazie a tutti.

Potenza, la Basilicata, hanno tanto da dire, ovunque, non dobbiamo dimenticarlo mai.

Con gioia e gratitudine”.

