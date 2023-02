Potenza: la ragazze della PM Volley pronte a scendere in campo contro una delle formazioni più in forma del campionato! In bocca al lupo

Riparte il campionato con la disputa del girone di ritorno che la PM Volley Potenza inaugura dalla Palestra Caizzo contro una delle formazioni più in forma del campionato, partita per fare una stagione importante e che si è rinforzata con elementi di assoluto valore, domenica alle 17:00 il sestetto di coach Marco Orlando ospita la Fenix Monopoli.

Gara davvero insidiosa per la PM Volley che nel frattempo sta superando anche i problemi che nell’ultimo mese e mezzo e oltre hanno rallentato la corsa delle potentine.

Così coach Marco Orlando:

“Giochiamo contro una corazzata, conosciamo il valore di Monopoli, sarà per noi una partita più che difficile ma sono contento perché dopo una serie di problemi (tra assenze varie) finalmente abbiamo ripreso a lavorare con tutto il gruppo mettendo tanta qualità nel lavoro, indipendentemente dal risultato della partita so che abbiamo ricominciato a lavorare nel modo giusto per prendere punti e raggiungere l’obiettivo salvezza: deve essere una partita da affrontare nel migliore dei modi come sempre ma anche come preparazione per il resto della stagione”.

Cresce sempre più l’intesa di Angelica Muscillo, l’ultima arrivata in casa PM, con il resto del gruppo e con le idee di gioco dell’allenatore potentino che sottolinea:

“Sono molto soddisfatto di tutto il gruppo ma voglio elogiare il lavoro di Angelica che allenamento dopo allenamento sta ritrovando la piena condizione e potrà darci una grandissima mano”.

