Potenza, l’ACTA cerca questa figura: ecco come fare domanda

L’ ACTA S.p.A. indice una selezione pubblica, per mezzo di valutazione dei candidati, sulla base del curriculum vitae e di un colloquio finale, per l’individuazione di N. 1 figura da inserire nella posizione di “dirigente tecnico” della società e da assumere con contratto di natura dirigenziale a tempo pieno e determinato, per la durata di anni uno decorrenti dalla stipula del contratto individuale di lavoro, con applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi di pubblica utilità.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione, deve essere inoltrata entro le ore 24:00 del 4 Gennaio 2021, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: actaspa@pec.it, con i documenti allegati che dovranno essere firmati digitalmente.a

