Potenza, responsabile della Protezione Civile dona libri agli studenti di questa scuola! Ecco l’iniziativa

Il responsabile della Protezione civile, Pino Brindisi, ha donato alcuni testi a una delegazione di studenti dell’Istituto comprensivo ‘Sinisgalli’ accompagnati dalla docente Tiziana Magno, nell’atrio del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ‘Diamo voce ai libri’ che Giovanna Gallo, dirigente scolastico, ha realizzato con gli studenti della scuola potentina.

La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, vede coinvolti tutti gli alunni dell’istituto, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

Ha spiegato la professoressa Magno:

“La finalità del progetto è quello di avvicinare alla lettura gli allievi, di quella fascia d’età, che rappresentano la percentuale più alta di lettori.

Un percorso che si realizza con la collaborazione delle librerie del territorio che, nelle giornate nel corso delle quali si tengono gli incontri, vengono ospitate nell’atrio dell’Istituto.

Quest’anno purtroppo a causa della situazione epidemiologica non sarà possibile riceverle, ma comunque non mancheremo di far percepire la nostra presenza, anche nelle loro attività commerciali, attraverso una raccolta di foto e filmati che saranno poi raccolti in un video di ringraziamento, che sarà pubblicato sul sito internet e sui nostri canali social della scuola.

Tutto l’Istituto dal 17 al 19 dicembre sarà impegnato con lezioni aperte trasmesse su piattaforma Zoom, letture partecipate, creazione di prodotti, lapbook, powerpoint, libri elettronici, cartelloni e tanto altro, che saranno esposti nell’atrio.

Gli alunni della scuola secondaria saranno impegnati in una lezione aperta, sempre su piattaforma Zoom, durante la quale leggeranno brani del libro ‘Generazione boomerang’, che riporta storie di persone che sono andate via dalla Basilicata e, dopo aver avuto successo altrove, hanno deciso di tornare nella loro terra per arricchire la Basilicata con la fortunata esperienza maturata.

Alcuni di loro saranno ospiti di una lezione che rientra nel modulo ‘Web radio mea Sinisgalli’, nell’ambito del Pon CaledoiscopicaMENTE”.

