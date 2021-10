A Potenza lavori di Italgas su strada asfaltata da poco: “Vigilanza massima per il ripristino ‘a regola d’arte’! Ecco le precisazioni

“L’Italagas è dovuta intervenire nella zona di intersezione tra via Isca del Pioppo e la strada che conduce in località Valle Paradiso, per consentire a tutte le utenze della stessa località di ottenere la necessaria fornitura di gas nel prossimo inverno.

L’entità dei lavori è stata determinata dopo che le prime opere effettuate non si erano dimostrate sufficienti per ottenere la pressione necessaria a servire l’intera zona”.

Queste le parole dell’assessore alla Viabilità Giuseppe Pernice, che ha effettuato un sopralluogo nella zona interessata.

L’assessore Pernice ha proseguito:

“Insieme ai tecnici comunali, sarà mia cura verificare che, una volta terminate le operazioni di cantiere, si proceda ‘a regola d’arte’ al ripristino del manto stradale che, era stato asfaltato completamente nelle scorse settimane.

Come detto si è trattato di un intervento urgente e non preventivabile, se non dopo l’effettuazione di prove in corso d’opera che hanno dato esito negativo.

Essendo stati impegnati nel garantire la migliore esecuzione per quanto riguarda le operazioni di bitumazione che hanno interessato la nostra città, la nostra vigilanza continuerà a essere massima per evitare che gli interventi futuri sulle strade già asfaltate, possano in qualsiasi modo inficiare quanto fatto e dar luogo nuovamente a quelle anomalie nel fondo stradale pericolose per i nostri concittadini, pedoni o automobilisti che siano”.

Ecco le foto che mostrano gli operai a lavoro.

