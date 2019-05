Potenza: Lillino dalla provincia, direttore di una squadra di Serie A portoghese, premiato tra i grandi lucani dello sport!

Ancora soddisfazioni per il lucano Nicola Ventra.

Anche lui è toccato, infatti, il Premio Franco Mancini, un evento che accomuna il movimento calcistico della Basilicata, organizzato dall’Associazione italiana Allenatori Calcio di Matera per ricordare il campione materano scomparso prematuramente.

Giunto alla sua seconda edizione, così l’evento si svolgerà, il prossimo 1 Giugno, nella Città dei Sassi: al termine di un workshop organizzato dall’AIAC Matera in mattinata (9:00-17:30) al Centro Sportivo Gaetano Scirea, nel pomeriggio (18:00-20:00), presso l’Hotel Nazionale, ci sarà la cerimonia di consegna dei premi ai tecnici, ai manager sportivi e agli addetti ai lavori che si sono distinti in questa stagione sportiva per il loro operato anche fuori dai confini regionali.

Altri riconoscimenti saranno attribuiti agli allenatori della provincia materana, impegnati nei tornei dilettantistici, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, per finire ai settori giovanili.

Nato a Melfi e conosciuto tra i suoi compaesani come Lillino, Nicola naviga ormai da tempo nel mondo del Calcio come consulente internazionale, intrattenendo relazioni con i più importanti Club europei.

Dopo aver lavorato al fianco di Mr. Fabio Capello e del dirigente generale Franco Baldini alla corte della The FA (the English Football Association), oggi è il General Manager di un club di Premiere League portoghese: il Tondela FC.

Così Lillino ha commentato con la nostra Redazione questo importante riconoscimento:

“Davvero un premio fantastico.

Con il mio esempio spero di spronare tanti ragazzi lucani a credene nei propri sogni.

È un onore portare la Basilicata in tutto il mondo”.

Tra gli altri, premiati:

Ferretto Ferretti, docente storico della Scuola Allenatori di Coverciano e direttore della rivista Il Nuovo Calcio, quale riferimento assoluto della formazione degli allenatori;

Stefano Bonaccorso, responsabile da oltre un decennio della formazione giovanile dei talenti dell’Atalanta Calcio;

Mario Pafundi, stretto collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City;

il direttore generale Enzo Mitro dell’AZ Picerno e il presidente Antonio Petraglia del Grumentum Val d’Agri, per aver costruito dal basso percorsi di successo nei loro club fino a portarle nei campionati nazionali di Lega PRO e LND;

Enzo Gallipoli, presidente AIA Basilicata, Carlo Ottavio, responsabile SGS FIGC Basilicata e Giuseppe Comanda, delegato FIGC LND di Matera, per il prezioso impegno quotidiano dei dirigenti federali a supporto del nostro calcio;

Rocco Galasso, vice presidente ADISE, Antonio Trovato AIC e Pasquale Dattoli, segretario AIAC Matera, per la sua fedeltà associativa ultraquarantennale;

riconoscimenti per la Matera Calcio Story e la sua preziosa opera di recupero della memoria sportiva della città, oltre che per la Matera Sport Academy per il suo progetto di aggregazione delle sue espressioni sportive contemporanee;

le testate AcroCalcio di Antonio Croglia, BordoCampo.net di Antonio Vuolo e Calcio Giovanile della Basilicata di Marcello Milazzo, per la preziosa e puntuale opera di informazione fornita al nostro movimento calcistico regionale;

i tecnici Fabio Caserta, per la promozione diretta in Serie B con la Juvestabia; Ranko Lazic, per l’operato straordinario e pluriennale con il suo Fc Francavilla in serie D; Michele Paterino, per la carriera; Tonio Chisena, Antonio D’Onofrio, Lino Gesualdi, Luigi Di Biase e Antonio Petracca, per la vittoria dei rispettivi campionati.

Facciamo i complimenti a Nicola e a tutte le personalità coinvolte per questo ulteriore traguardo, raggiunto con tenacia e passione.