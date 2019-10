Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l’erogazione dell’acqua potabile in via Rifreddo e nella zona di Poggio Cavallo sarà sospesa dalle ore 08:00 di oggi fino al recupero del livello.

Acquedotto Lucano ha disposto il servizio sostitutivo con autobotte che sosterrà in via Rifreddo, nei della pizzeria Old West.