Potenza non dimentica Ivan, pilota di talento che ha portato in alto il nome della nostra città e della nostra regione. L’iniziativa in suo onore

Domenica 02 Luglio 2023 sui piazzali antistanti la sede della Regione Basilicata in via V. Verrastro si terrà il 4° Moto Incontro Ivan Di Bello.

La manifestazione, che rientra tra le attività turistiche del Comitato Regionale Lucano della Federazione Motociclistica Italiana, intende ricordare la figura di Ivan Di Bello, pilota potentino di talento di motocross ed enduro, campione italiano minicross nel 1997, vice campione italiano nel 1999, terzo classificato nel Trofeo Nazionale Supercross nel 2004, vincitore di due edizioni del Trofeo delle regioni di motocross e istruttore tecnico federale, prematuramente scomparso in un incidente di montagna il 22 Gennaio del 2018.

Alla manifestazione prenderanno parte centauri provenienti da tutta la Basilicata, dalle regioni limitrofe e persino dalle Marche.

Il programma di giornata prevede l’arrivo dei partecipanti sui piazzali antistanti la sede della Regione Basilicata a partire dalle ore 9.00 dove verranno effettuate le iscrizioni al Trofeo Turistico Regionale promosso dalla Federazione Motociclistica Italiana di Basilicata.

A seguire potremo assistere alle esibizioni di freestyle del campione italiano di stunt Alessandro Masiello e all’esibizione di artisti di strada del calibro di Alfredo Tortorelli e di Francesco Pafundi.

Contestualmente su di un’area dedicata si terrà a cura dei Tecnici della Federazione Motociclistica Italiana di Basilicata un corso di guida sicura.

Previsti nel corso della manifestazione due brevi interventi rispettivamente di un esponente del Comitato per la Pace di Potenza sul tema della pace e quello del Presidente Regionale della Federazione Motociclistica Italiana Rosario Basile sulla carriera sportiva di Ivan Di Bello.

Alle ore 13.00 si terranno le Premiazioni dei partecipanti secondo le classifiche che verranno redatte dal Direttore di Gara Sig.ra Nunzia Pace.

Alle ore 13.30 Partenza del corteo dei motociclisti per le vie della città muovendo da via Verrastro per proseguire poi per via Ionio, via Tirreno, via Vaccaro, piazza XVIII Agosto, Corso Garibaldi, viale Marconi, via Verdi, viale Dante, via Vaccaro, Incrocio Tre Mari, strada per Rifreddo fino al Giubileo Hotel dove continuerà la manifestazione con la premiazione di tutti gli sponsor dell’evento e delle autorità locali nel ricordo di una persona speciale, di un potentino e di un lucano che ha portato in alto il nome della nostra città e della nostra regione nell’Italia del minicross, del motocross e dell’enduro.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)