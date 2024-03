Potenza, nuova sede per l’Ufficio Postale di Bucaletto: i dettagli

Il Comune di Potenza comunica:

“l’Ufficio postale sito in Contrada Bucaletto 12, resterà chiuso al pubblico dal 2 al 4 aprile 2024 per consentire il trasferimento nella nuova sede di n via Robert Mallet 3/a.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi e, in particolare Potenza 4, sito in via Pasquale Grippo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dotato di ATM fruibile H24.

L’Ufficio postale di Potenza Bucaletto riaprirà nella nuova sede in via Robert Mallet 3/a il 5 aprile prossimo”.