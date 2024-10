Potenza: nuovi treni regionali su queste tratte! L’annuncio

Trenitalia ha presentato stamattina, nella stazione di Roma Ostiense, la nuova livrea dei treni regionali che saranno in servizio anche in Basilicata.

Presenti il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS, Stefano Donnarumma, e l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi.

I convogli, è stato comunicato durante la conferenza stampa nella capitale, oltre al restyling cromatico, avranno un maggiore comfort per gli utenti con sedute più larghe, prese di ricarica elettrica per ogni sedile, postazioni per un massimo di 21 bici, con prese di ricarica per quelle elettriche, area nursery con fasciatoio e baby holder e sistema di salita facilitato per le persone a ridotta mobilità.

Per la Regione Basilicata, è intervenuto il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe:

“La qualità della mobilità su rotaie passa attraverso il consolidamento delle corse e sullo sviluppo del comfort per i passeggeri.

La rimodulazione delle carrozze risponde proprio a queste esigenze”.

Riguardo all’incremento della flotta dei convogli in servizio, “il 9 ottobre presenteremo i nuovi treni regionali Pop per la Basilicata e contestualmente ne sarà consegnato uno (il secondo finora) con un mese di anticipo rispetto ai termini contrattuali.

Sono di ultima generazione, comodi ed ecologici.

Il primo è entrato in servizio ad agosto sulla tratta Potenza-Bari, il secondo si muoverà sulla tratta Potenza-Napoli”.