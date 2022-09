Potenza: “ogni giorno un via vai allucinante di gente che abbandona rifiuti in questa zona”! La denuncia

A Potenza si torna a parlare di rifiuti.

Ecco quanto ci segnala un nostro lettore:

“Il quartiere di Bucaletto è diventato una vera e propria discarica a cielo aperto, con rifiuti di ogni tipo abbandonati con costanza quotidiana.

È diventato normale vedere rifiuti gettati in strada per i residenti; è altrettanto normale anche che da altre zone della città trovano utilissimo il nostro punto di raccolta: durante tutta la giornata è un via vai allucinante“.

Ecco le foto.

