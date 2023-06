Potenza, oltre 210 uomini tra forze di Polizia, Carabinieri, Finanza, unità cinofile, 118 e Vigili del Fuoco per i festeggiamenti del Santo Patrono. Ecco com’è andata

Questa mattina, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica, convocato per un debrifieng a consuntivo delle misure di sicurezza assicurate in occasione dei recenti festeggiamenti in onore di San Gerardo Vescovo, Patrono della città di Potenza.

Presenti all’incontro, oltre ai vertici provinciali della Forze di Polizia, il Sindaco di Potenza, il Comandante provinciale interinale dei Vigili del Fuoco e il Direttore del DEU-118 di Potenza.

“La riunione di oggi chiude un lungo percorso avviato diverse settimane fa, durante il quale sono stati messi a punto, attraverso più riunioni dello stesso Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tavoli tecnici in Questura e Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, i dispositivi di safety e security necessari per tutte le fasi della festa: dai tre giorni del ‘Potenza Folk Festival’ in Piazza Mario Pagano dal 26 al 28 maggio, alla ‘Grande Parata dei Turchi’ preceduta dal ‘Pranzo dei Portatori’ del 29, fino alle celebrazioni religiose del 30 maggio”, ha esordito il Prefetto Campanaro.

Importante il dispiegamento delle Forze di Polizia in campo: complessivamente 218 uomini, tra forze territoriali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria e rinforzi con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimini, Reparto Mobile ed unità cinofile, oltre all’impiego degli uomini della Polizia Provinciale e della Polizia Locale della Città di Potenza, con il prezioso ausilio dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario del 118, dei volontari e degli steward previsti dalle pianificazioni di sicurezza predisposte dagli organizattori dei singoli eventi.

Oltre 570 i controlli effettuati – tra quelli alle persone, ai veicoli ed agli esercizi commerciali – per garantire uno svolgimento dei festeggiamenti in condizioni di piena sicurezza, anche ai fini del rispetto delle ordinanze sindacali sul divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro e/o alluminio e di somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni.

Nessun intervento è stato richiesto, né espletato dalle Forze di Polizia per liti, risse o ubriachezza molesta;ù sono stati, invece, complessivamente 6 gli interventi di soccorso, codificati come intossicazione alcolica, effettuati dal 118 nell’intero periodo dei festeggiamenti, attraverso il capillare dispositivo di sicurezza pianificato, numeri ampiamente inferiori a quelli registrati nei festeggiamenti del Patrono degli anni passati, in particolare nel periodo prepandemico.

Ha concluso il Prefetto Camapanaro:

“Il bilancio è positivo e sento il dovere di ringraziare Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Sanitari del 118 e volontari grazie ai quali una festa, civile e religiosa, tanto sentita e partecipata dall’intera comunità potentina, si è potuta svolgere in una cornice di assoluta sicurezza.

Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente il dispositivo, nel rispetto delle tradizioni e per limitare gli eccessi giovanili, lavorando non solo sul piano della intensificazione dei controlli, ma anche su quello delle misure di carattere preventivo, come già si sta facendo, ad esempio, attraverso l’avvio di stabili interlocuzioni con le associazioni rappresentative del settore del commercio e con le pricipali agenzie educative, cioè famiglie e scuola”.a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)