Potenza, oltre 4 milioni di euro ai comuni della provincia per ampliare le reti di metanizzazione. I dettagli

Con una determinazione dirigenziale dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata, è stata approvata la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico che assegna “Contributi per il completamento e/o ampliamento delle reti di metanizzazione dei comuni della Basilicata”.

Con una dotazione finanziaria complessiva di 4.686.517,00 euro, sono stati ammessi a finanziamento i progetti presentati da 11 Comuni.

Scrive il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi:

“Con i contributi per il completamento e/o l’ampliamento delle reti di metanizzazione dei comuni della Basilicata, con il finanziamento in favore di 11 comuni lucani e la formazione di una graduatoria con altri 33 comuni, finanziabili con le risorse della prossima programmazione, si perfeziona la nostra strategia energetica al servizio delle famiglie lucane:

il bonus gas,

il bando per i non metanizzati,

la metanizzazione dei comuni.

Tutte cose che non sono mai state fatte prima e che noi abbiamo fatto.

Mentre la sinistra continua a litigare, noi lavoriamo per i lucani.

Voglio ringraziare l’assessore Cosimo Latronico, la S.E.L. e il dipartimento ambiente ed energia per il grande lavoro fatto e “messo a terra”.

Ci sono ovviamente da migliorare alcuni aspetti, ma abbiamo segnato un nuovo inizio per la Basilicata: le risorse del sottosuolo vengono impiegate per dare benefici tangibili a chi vive e lavora in Basilicata e con le risorse derivanti dal fossile si finanziano progetti “non oil”, come il bando per l’autosufficienza energetica, ribattezzato per i non metanizzati, che estenderemo a tutte le famiglie lucane, così come richiesto anche dal consiglio regionale”.

Spiega l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico:

“Gli interventi agevolati dovranno concludersi entro 36 mesi dalla notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento.

La finalità dell’avviso è quella della tutela e della valorizzazione dell’ambiente e della salute dei cittadini, favorendo la riduzione del costo dell’energia, mediante la concessione di contributi per l’attuazione di interventi di metanizzazione di aree urbane e extra-urbane, ivi comprese le aree destinate ad attività produttive.

Si tratta di un’ulteriore significativa misura strategica portata a compimento.

Altri interventi inclusi in graduatoria si potranno finanziare con le risorse della nuova programmazione”.