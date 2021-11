Potenza, omaggio all’uscente Prefetto Vardè: “Piena collaborazione in questi 2 anni difficili di pandemia”. Ecco i dettagli

Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha incontrato questa mattina, per un saluto istituzionale ed un ringraziamento ufficiale per l’opera svolta a Potenza e nel territorio provinciale facendo dono di una scultura in bronzo opera dell’artista Antonio Saluzzi di Acerenza il prefetto dott. Annunziato VARDE’.

Dice il Presidente Rocco Guarino rivolgendosi al Prefetto:

“Voglia gradire questo nostro ricordo che raffigura la nascita simbolica della dea Enotria che ha dato i natali all’Italia dalla terra lucana, nel segno di un profondo rispetto e riconoscimento per i buoni rapporti intercorsi con gli Uffici della Prefettura potentina sotto la sua autorevole direzione.

La piena collaborazione da sempre garantita ed ancor più rafforzata in occasione degli ultimi due difficili anni di gestione della pandemia è testimoniata dai costanti riscontri delle azioni messe in campo in piena sinergia tra Enti.

Con Sincera stima“.

