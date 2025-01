Potenza: per gli studenti del Galileo Galilei un momento di profonda riflessione e crescita personale con Gino Cecchettin. L’iniziativa

Una giornata significativa e ricca di emozioni quella vissuta dagli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza, che questa mattina hanno avuto l’opportunità di dialogare con Gino Cecchettin tramite una diretta social, curata dalla redazione di Radio Galilei.

Un evento unico nella provincia, che ha rappresentato un momento di profonda riflessione e crescita personale per tutti i partecipanti.

L’appuntamento si è incentrato su un tema di drammatica attualità: la violenza di genere.

Con grande sensibilità e lucidità, Gino Cecchettin, solo “Gino” per gli studenti, ha condiviso la sua esperienza personale, raccontando come la sua famiglia abbia affrontato un dolore inimmaginabile.

Le sue parole hanno colpito profondamente gli studenti, che hanno avuto modo di confrontarsi apertamente su tematiche tanto delicate quanto necessarie da affrontare, in un periodo tanto ricco di stimoli ma tanto delicato per i fragili adolescenti.

L’incontro si è rivelato un’occasione preziosa per stimolare nei giovani galileiani una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione contro gli stereotipi di genere e sull’importanza della sensibilizzazione alla centralità della persona.

Per un tempo troppo lungo sono state trovate differenze dove non ce ne erano e sono state trasformate in dogmi.

Durante la diretta live sul canale youtube di Radio Galilei, gli studenti nelle classi interagivano con “Gino” per il tramite dei rappresentanti di Istituto e di classe presenti in Aula Magna; attraverso intensi momenti di ascolto, hanno potuto comprendere quanto sia fondamentale un cambiamento culturale per contrastare la violenza e promuovere una società più equa e rispettosa.

L’evento, che ha visto una grande partecipazione da parte degli studenti e del corpo docente, si è concluso con un messaggio di speranza e responsabilità da parte di papà “Gino”:

“Solo attraverso la conoscenza, il rispetto reciproco e il coraggio di denunciare, si può costruire un futuro libero dalla violenza.

Ciascun ragazzo deve coltivare sogni, non fermarsi davanti agli ostacoli e ricorrere ad una bacchetta magica per dare forma al sogno perché anche se la magia non è reale può avvicinarsi molto ai suoi effetti con il giusto approccio”.

Continua “Gino” il suo messaggio dicendo: “i social a differenza della magia tolgono pezzetti di vita”.

Il Dirigente scolastico del Liceo scientifico G. Galilei, Lucia Girolamo, nel salutare e ringraziare l’ospite per la cordialità e la gentilezza riservata alla sua scuola, sottolinea l’importanza di trattare tematiche così forti e attuali con la sinergia, la volontà, la forza e la determinazione di una persona impattante ed empatica come “Gino”.

Fare prevenzione e sensibilizzazione a scuola significa permettere alle future generazioni di avere occhi nuovi per guardare sé stessi e il resto del mondo, occhi nuovi per riconoscere le differenze che contano e per dare loro valore.

Il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza si conferma così un luogo di crescita e di formazione non solo scolastica, ma anche etica e sociale.

Ecco le foto dell’evento con Gino Cecchettin.