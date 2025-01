A Potenza la Staffetta della Memoria. Ecco l’iniziativa

E’ in corso a Potenza la Staffetta della Memoria di Associazione Insieme Onlus.

Dopo la sessione mattutina, riservata alle scolaresche, dalle presso il Polo Bibliotecario di Via Don Minozzi è in programma una sessione pomeridiana, dalle 15:15 fino alle 20:00, presso la sede dell’Associazione Insieme in Viale del Basento, 102.

Nel mezzo delle due sessioni (dalle 14 sino alle ore 15 circa), verrà riproposta la “passeggiata urbana della memoria” a cura di Asd Podistica Potenza, Ssd Prince Fitness Center e Associazione Camminata Metabolica.

Numerosi e diversificati gli interventi previsti.

Giornalisti, docenti universitari, critici d’arte, associazioni del territorio, compagnie teatrali e scuole di danza uniti dalla volontà di fare memoria intorno alla tematica scelta per questa edizione.

Le parole della Presidente di Associazione Insieme Onlus, Maria Elena Bencivenga:

“Quando abbiamo cominciato a lavorare a questa edizione un concetto ci è apparso subito chiaro ed imprescindibile: l’umanità.

Ritrovare una bussola per recuperare l’umano.

Ed allora eccoci pronti, emozionati e felici di invitarvi al nostro annuale e solido appuntamento.

Una giornata interamente dedicata a recuperare storie di umanità, di guerra, di morte, paura e sacrificio, ma pure storie di altruismo, di amore e solidarietà.

La nostra Staffetta come una piccola grande bussola capace di ridare a tutti quanti noi una rotta, possibile e necessaria, di memoria e di equilibrio”.

Ecco la locandina della giornata.