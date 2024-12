Potenza: per l’Academy terza vittoria esterna in campionato. Complimenti!

La migliore Academy della stagione si fa il più bello dei regali di Natale, andando ad espugnare – terza vittoria esterna in campionato – il non facile parquet di Brindisi.

Finisce 77-61 per i rossoblù un match comandato in lungo e largo per gli interi quaranta minuti, senza che mai il vantaggio scendesse al di sotto della doppia cifra, su un campo dove erano passate finora di misura solo Molfetta (78-81) e Castellaneta (70-74).

Scart finale e punti subiti i segnali più evidenti della grande applicazione mentale e difensiva messa in campo dall’Academy, beneficiando anche delle rotazioni continue operate da coach Putignano.

Out Doglio – rescisso in settimana il contratta che legava l’Academy alla guardia sarda – va subito invece in quintetto l’ultimo arrivato Fabrizio Perez, classe 2005 prelevato dal Basket Corato di Serie B.

Il turno di riposo sembra aver addirittura giovato ai potentini, arrivati preparati tecnicamente e tatticamente ad una partita che può segnare il vero spartiacque di una stagione finora troppo alterna.

Vanno a segno i primi sette tiri tentati, spesso al ferro a testimonianza della grande aggressività con cui Laquintana e compagni sono scesi in campo, il resto lo fa la difesa ed il vantaggio è subito di 12-0 dopo 4’, per il timeout obbligato della squadra di casa. Il fluido non svanisce, anzi contagia positivamente anche gli elementi entrati dalla panchina, con Joksimovic subito pronto a convertire in quattro punti consecutivi (6-21) due rimbalzi conquistati in attacco su errori dei compagni, mentre Perez è lesto a rubare nell’area un pallone dalle mani degli avversari, che si tramuta nel gioco da tre punti del venezuelano al debutto.

Acuna segna dall’arco (18-33 al 15’), la difesa continua ad essere aggressiva e limitare gli spauracchi Kibildis e Buttiglione, mentre un Labovic solidissimo (anche 10 rimbalzi nel suo score) segna il massimo vantaggio (21-39) a rimbalzo d’attacco. E’ l’ultimo canestro di un primo tempo dominato largamente, nel quale solo negli ultimi secondi l’Academy concede qualcosa agli avversari, chiudendo comunque sul +12 la pausa lunga.

Il terzo parziale è quello meno spettacolare, l’Assi, come prevedibile, alza la pressione difensiva e segna con Kibildis in contropiede il -11 (32-43 al 24’), ma viene subito ricacciata indietro da una importante tripla di Perez su ribaltamento offensivo dal post alto, così come Labovic attacca il ferro con energia e ricaccia indietro gli avversari, tornati nel frattempo a -9 (38-47 a 2.30’’ dall’ultima sirena).

L’Academy buca ancora la zona avversaria con la tripla di Laquintana ed inizia nel modo migliore anche il quarto periodo, con Petronella che segna quattro punti in fila, nel secondo caso con schiacciata a due mani dopo aver rubato palla, fissando un +17 (45-62 al 31’), che di fatto finisce per anticipare l’esito della gara già qualche minuto prima della sirena.

C’è, tuttavia, spazio ancora per qualche bel canestro, come l’assist di Acuna per Pace e lo stesso che l’argentino scarta da Laquintana, mentre è proprio il play monopolitano – davanti a buona parte della famiglia, compreso il fratello maggiore Vanni (da anni capocannoniere della B) – a griffare i punti finali per un +16 prezioso anche in ottica differenza canestri in vista della gara di ritorno.

Gaw Assi Brindisi – Academy Basket Potenza 61-77 (9-23; 27-39; 43-56)

Gaw Assi: Polifemo 6, Jallow 2, Buttiglione 8, Scivales 6, Jahier, Valente 9, Flores, Guadalupi 8, Calcagni 6, D’Avanzo ne, Notarpietro ne, Kibildis 16. All. Laghezza

Academy: Summa, Vece ne, Pace 6, Petronella 8, Labovic 8, Joksimovic 4, Acuna 16, Buldo 6, Casulli ne, Laquintana 24, Perez 6, Rosa ne. All. Putignano, Ass. Della Monica

Arbitri: Spano e Grossi