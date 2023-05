Potenza: per l’esposizione della Lamborghini Huracan e degli automezzi storici e moderni della Polizia Stradale c’è un cambio di programma. I dettagli

A causa delle condizioni meteo avverse, l’evento previsto per oggi SABATO 20 MAGGIO al parco Baden Powell, sarà spostato presso il MULTICINEMA RANIERI a Tito Scalo.

Si tratta di un evento eccezionale realizzato in collaborazione tra la Cooperativa Venere (ente gestore del parco) e il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e Basilicata.

Il tema sarà “LA STRADA PER LA VITA”.

Saranno allestiti dei circuiti per l’interazione tra ciclisti e pedoni, dei percorsi per la simulazione dello stato di ebbrezza alcolica, saranno mostrate le principali apparecchiature in uso alla Polizia Stradale, e sarà possibile ammirare automezzi storici e moderni della Polizia Stradale, con esposizione della Lamborghini Huracan.

L’incidente stradale rappresenta la prima causa di morte per i giovani, e l’obiettivo del progetto è quello di far capire ai ragazzi che il rispetto delle regole è l’unica strada per tutelare la vita e la sana voglia di divertimento.

L’incontro e il dialogo con i giovani diventano così strumenti fondamentali di prevenzione, a patto che la comunicazione sia in linea con il loro linguaggio.

Nasce così il progetto ICARO, campagna promossa dalla Polizia Stradale proprio sul tema della sicurezza stradale.

Saranno presenti autorità religiose, civili, giudiziarie e militari.

Sarà un evento aperto a tutti, che proseguirà anche nel pomeriggio.

INGRESSO LIBERO.

Ecco il programma della giornata e la Lamborghini in esposizione.

