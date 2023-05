Potenza: per questi studenti si aprono le porte della Provincia! Ecco le foto

Visita oggi in Provincia a Potenza del plesso scolastico di Vietri della Scuola Secondaria di I° grado guidata dal suo dirigente scolastico, Vincenzo Vasti insieme ai docenti delle classi interessate dal progetto di educazione civica che mira a far conoscere ai giovani studenti il sistema delle autonomie locali e delle istituzioni del nostro Paese de della nostra regione.

A far gli onori di casa, il Presidente della Provincia e Sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, che unitamente al Capo di Gabinetto Antonio Di Sabato, hanno illustrato il ruolo e le funzioni esercitate oggi dalla Provincia:

“che ha un carico di responsabilità grandi nella tutela della rete viaria, del sistema dell’edilizia scolastica, del controllo nello sistema delle aree di smaltimento dei rifiuti pur non avendo risorse sufficienti a soddisfare tutte le richieste dei cittadini.

Con orgoglio faccio rilevare a voi giovani studenti ed ai vostri docenti, che il nostro Ente si è classificato al primo posto in Italia nella erogazione dei fondi per l’edilizia scolastica, che ci porterà ad avere sempre più edifici sicuri ed efficienti.

E questo, proprio per combattere il fenomeno dello spopolamento e di studenti costretti a migrare in altre aree per avere garantito il diritto allo studio”.

Infine il richiamo a politiche di coesione con l’Ente Regione negli interventi nel settore del dissesto idrogeologico del nostro territorio e della raccolta e smaltimento dei rifiuti nella logica della tutela dell’ambiente.

L’esigenza di un rapporto stabile e continuo e di uno scambio continuo tra istituzioni e mondo della scuola, è stato sottolineato dal dirigente Basti nel suo intervento finale di ringraziamento per l’ospitalità e la capacità di avere sempre rapporti vivi con il mondo del domani che è già oggetto del presente.

