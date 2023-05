Potenza piange Padre Raffaele: il messaggio di cordoglio

Melfi e Potenza dicono addio a Padre Raffaele Ricciardi, per anni Parroco della Chiesa del Carmine in Melfi, responsabile delle Confraternite di Melfi, del Terz’ordine Francescano di Melfi e Rionero in Vulture dei Frati Minori Conventuali.

Da poco invece Parroco della Chiesa Beato Bonaventura a Potenza.

Questo il cordoglio di Giuseppe Cappello, cappellano della Chiesa di San Michele a Monticchio:

“Alle ore 11.00 nel convento di Potenza, è tornato alla Casa del Padre il carissimo confratello Padre Raffaele Ricciardi.

Negli ultimi anni ha svolto il suo ministero a Melfi.

Preghiamo per la sua anima buona”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia di Padre Raffele, per sempre nel ricordo di tutti i fedeli.a

