Potenza, piazza piena per le prove del Capodanno d’Italia! Romina Power: “Ma non avete freddo, chi ve la fa fare?”

“Ma non avete freddo, chi ve la fa fare? Io se potessi starei davanti ad un caminetto acceso”.

E’ stata la battuta fatta da Romina Power durante le prove con Al Bano sul palco del Capodanno d’Italia che ha visto la piazza piena nonostante il gran freddo.

La città ha accolto le prove degli artisti che domani sera si esibiranno in diretta su Rai 1 per “L’Anno che verrà”, grande evento di fine anno con protagonista Piazza Mario Pagano.

A rendere più suggestive le prove tecniche anche dei giorni scorsi, è stata la presenza dei fiocchi di neve scesi sulla nostra città.

Nonostante il freddo, i potentini sono in festa e pronti per la notte più lunga dell’anno.

Ci sarete anche domani?

Ormai manca poco, facciamo sapere a tutti che la nostra Potenza sarà protagonista di un’occasione unica, una vetrina come poche che permetterà a tutta Italia di conoscere la bellezza e l’ospitalità non solo della nostra regione, ma in particolar modo della nostra bella città.